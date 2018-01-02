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Розміри судового збору в 2018 році
Переглядів Переглядів: 35  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 13:08
Розпочався 2018 рік і вже традиційно з початком нового року змінилися ставки судового збору, який сплачують при зверненні до суду для захисту своїх прав та законних інтересів. У цьому матеріалі керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України» Микола Глотов розповідає про те, скільки ж потрібно сплачувати коштів до бюджету для вирішення своїх цивільних справ у судовому порядку в найбільш поширених життєвих ситуаціях.
Як і в минулому році, в 2018-му за правилами ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» визначено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня календарного (2018) року складає 1762 гривні 00 копійок. Тобто, якщо судовий збір у конкретній справі ви розраховуєте в 2018 році, то за основу берете саме цю суму.
Наприклад, якщо з 1 січня цього року ви вирішите через суд оформити розлучення зі своєю «другою» половинкою, то за звернення до суду з таким позовом (за умови вирішення питання саме в позовному провадженні) доведеться сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 704 грн. 80 коп.
Результати розрахунків ставок судового збору в окремих категоріях справ:
1. У цивільних справах за зверненнями до суду з позовами майнового характеру доведеться сплатити судовий збір:
а) фізичній особі та фізичній особі-підприємцю - в розмірі 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (складає 704 грн. 80 коп.) та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (складає 8810 грн.);
б) юридичній особі - 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (складає 1762 грн.) та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (616 700 грн.)
2. У цивільних справах за зверненнями до суду з позовами немайнового характеру доведеться сплатити судовий збір:
а) фізичній особі - в розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 704 грн. 80 коп.;
б) фізичній особі-підприємцю чи юридичній особі – 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1762 грн.
УВАГА! За правилами ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.
3. У цивільних справах за зверненнями до суду з позовами про поділ майна при розірванні шлюбу доведеться сплатити судовий збір у розмірі 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (704 грн. 80 коп.) та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (5286 грн.)
4. У цивільних справах за зверненнями до суду із заявами в порядку окремого провадження, заявами про забезпечення доказів або позову, заявами про перегляд заочного рішення, заявами про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу), заявами про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу), заявами про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заявами про роз’яснення судового рішення, які подано, заявами про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів доведеться сплатити судовий збір:
а) фізичній особі - в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 352 грн. 40 коп.;
б) фізичній особі-підприємцю чи юридичній особі – 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 881 грн.
5. У цивільних справах за зверненнями до суду із заявами щодо судових наказів доведеться сплатити судовий збір:
- при подачі заяви про видачу судового наказу - у розмірі 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 176 грн. 20 коп.;
- при подачі заяви про скасування судового наказу - у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 88 грн. 10 коп.
6. У цивільних справах за зверненнями до суду з позовами про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи доведеться сплатити судовий збір:
- при подачі заяви немайнового характеру - у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 704 грн. 80 коп.;
- при подачі заяви про відшкодування моральної шкоди - у розмірі 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1762 грн.
Крім того, при подачі скарг на рішення (ухвали) судів першої інстанції доведеться сплачувати судовий збір в таких розмірах:
- при подачі апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами - у розмірі 150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги;
- при подачі касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду - у розмірі 200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми;
- при подачі апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:
а) якщо подається фізичною особою - 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (352 грн. 40 коп.);
б) якщо подається юридичною особою або фізичною особою-підприємцем - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1762 грн.)
Юридичний відділ РОГО КВУ.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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