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На Рівненщині для 3-х будинків сімейного типу купили житло
Переглядів Переглядів: 68  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 13:57
Окрім цього, торік закуплено соціальне житло для двох дітей-сиріт у Костопільському районі та Висоцькій ОТГ.
На закупівлю соціального житла Рівненська область отримала субвенцію з держбюджету у розмірі 5 мільйонів 600 тисяч гривень.
Нагадаємо, дитячий будинок сімейного типу створюється за бажанням подружжя або окремої особи, котра не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Як розповів начальник служби у справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук, в області проводиться робота щодо охоплення максимально можливої кількості дітей сімейними формами виховання. Нині на обліку є 1740 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 96,2% охоплено сімейними формами виховання.
Це один з найкращих показників в Україні, який Рівненщина впевнено покращує з року в рік.
Зокрема, на сьогоднішній день в області у 30 дитячих будинках сімейного типу та 55 прийомних сім’ях виховується 308 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Цьогоріч створено 1 будинок сімейного типу у Рівненському районі та ще 3 прийомні сім’ї.
Звертаємо увагу осіб, які мають бажання стати батьками-вихователями, за детальною інформацією та методичними рекомендаціями можна звернутися до служб у справах дітей області (0362) 695-199.
Джерело: Прес служба РОДА
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