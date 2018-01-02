 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

У 2017 році місцеві громади Рівненщини отримали на 20% більш ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за підсумками 2017 року, отримали на 719 мільйонів гривень більше, ніж ...


На Рівненщині для 3-х будинків сімейного типу купили житло
Окрім цього, торік закуплено соціальне житло для двох дітей-сиріт у Костопільському районі та Висоць ...


Свято баскетболу
Традиційно, вже 35 рік поспіль, у приміщенні обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної шко ...


Місцеві громади Рівненщини в 2017 році отримали понад 3,4 мі ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за підсумками 2017 року, отримали на 719 мільйонів гривень більше, ніж ...


Старшокласники Рівненщини вчилися у Школі громадянської акти ..
Молодь Рівненщини навчали активності та волонтерству у «Школі сприяння розвитку громадянського суспі ...


Завтра в Рівному відкриють майдан Музики
4 січня о 17.00 біля приміщення залу камерної та органної музики, що на вулиці Соборній в Рівному, в ...


Смолоскипна хода на честь Степана Бандери
У Рівному відбулася смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. У ній взяли участь пре ...
 
Популярность полиграфической рекламы среди успешных бизнесменов
Переглядів Переглядів: 35  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 16:04
Сегодня очень многие компании и предприятия предпочитают именно полиграфическую рекламу. По результатам многих исследований именно такой вид рекламы оказывается самым эффективным и недорогим по сравнению с остальными. Конечно, не стоит забывать, что успешной такой рекламы может быть только при том условии, если будет грамотное и качественное исполнение дизайнера и, безусловно, изготовление брошюр, от материала тоже очень много зависит, потому как очень часто рекламы бывают на такой бумаге, что даже неприятно держать в руках. Полиграфическая реклама собрала миллионы своих сторонников по всему миру в связи со своей эффективность, но при этом доступностью. Очень легко такую рекламу воспринимает потенциальный потребитель, потому как даже если процесс покупки-продажи не состоится – никто от этого ничего не теряет. Очень важно то, что полиграфическая реклама помогает быстро и качественно донести до целевой аудитории информацию о товаре или услуге, что предлагается. Можно потратить огромные деньги на раскручивание бренда, но это вложение может и не принести должного результата, в случае с полиграфической рекламой всё намного проще – стоимость всегда оправдывает результат.
В ситуации, когда потенциальный клиент получает в руки брошюру или буклет, необходимо вызвать определённые эмоции, а потому стоит тщательно подойти к составлению такого буклета. Также такой вид рекламы положительный в том, что происходит достаточно длинный визуальный контакт, а если что-то понравилось или удивило человека, у него появляется желание поделиться ещё и со своими друзьями или знакомыми. Именно таким образом получается расширение целевой группы, на которую сориентирована основная работа. Отдельно стоит отметить огромный плюс в том, что полиграфическая реклама относительно постоянна. В сравнении с остальными видами рекламы, потому как рекламу по радио или телевидению можно увидеть в конкретное время и то недолго, то полиграфическая реклама остаётся долго с человеком, а при желании её ещё можно и перечитывать, что продлевает визуальный контакт.
Такой вид рекламоносителя может быть многоразовым, ведь передавая его из рук-в-руки, это увеличивает количество тех, кто ознакомится с информацией. Полиграфическая реклама всегда привлекает внимание клиента, если оформлена грамотно и не перегружает читателя своей информативностью. Тут стоит уделить внимание также и фотографиям или рисункам на нём, ведь это может как привлечь внимание, так и оттолкнуть. Основываясь на этом, стоит особое внимание уделять именно выбору дизайнера и художника. Грамотные бизнесмены по всему миру давно предпочитают полиграфическую рекламу остальным видам, потому как это выгодное вложение денег в будущее компании. Если в руки к потенциальному клиенту попал красивый лаконичный буклет или брошюра, то очень велика вероятность, что его заинтересует информация, которая изложена в ней, и он захочет узнать подробно об услуге или товаре.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Заказать сайт визитку просто у специалистов site-ok.com.ua
  • Варианты демонстрации своей продукции для потенциального покупателя
  • Профессионалы рекламы
  • Бизнес сделать легко
  • Размещение рекламы на щитах

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Культура, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору