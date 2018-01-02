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У 2017 році місцеві громади Рівненщини отримали на 20% більш ..
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У 2017 році місцеві громади Рівненщини отримали на 20% більше коштів
Переглядів Переглядів: 34  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 20:03
Місцеві бюджети Рівненщини, за підсумками 2017 року, отримали на 719 мільйонів гривень більше, ніж у 2016-му
А загальна сума надходжень понад 3,4 мільярдів гривень податкових платежів, - це результат співпраці платників податків, фіскальної служби і органів місцевого самоврядування.
Найбільшу питому вагу в доходах місцевих бюджетів займає податок на доходи фізичних осіб – майже 68%, якого у 2017 році надійшло 2 330 мільйонів гривень. Акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами сплачено 140 мільйонів гривень, єдиного податку від підприємницької діяльності - 437 мільйонів гривень. За рахунок плати за землю місцеві бюджети поповнилися на 336 мільйонів гривень.
Як розповів начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев, процеси децентралізації влади передбачають, що громади будуть успішними тоді, коли дбатимуть про роботу бізнесу в правовому полі. Бюджетоформуючим для місцевих громад залишається податок на доходи фізичних осіб, тому важливо, щоб робочі місця були легальними.
Тому, враховуючи підвищення мінімальної зарплати, за умови порядності представників бізнесу, процеси легалізації праці додадуть бюджетам додаткові надходження.
Джерело: Прес служба РОДА
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