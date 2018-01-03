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Виявлення порушень законодавства при виплаті заробітної плат ..
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Виявлення порушень законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам – на постійному контролі
Переглядів Переглядів: 78  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 12:53
У територіальних органах фіскальної служби області на постійній основі організована робота щодо виявлення фактів виплат фізичним особам не облікованих та прихованих доходів, а також щодо контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями та підприємцями вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати найманим працівникам і сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску до бюджету.
Протягом січня-грудня 2017 року встановлено 72 випадки порушень підприємствами та фізичними особами – підприємцями, виплати заробітної плати (або інших доходів) громадянам з порушенням діючого податкового законодавства.
За результатами проведених перевірок додатково донараховано до бюджету 51845 тис.грн. ПДФО та 1007 тис.грн. єдиного внеску.

Управління податків і зборів з фізичних осіб
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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