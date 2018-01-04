Cудитимуть 2 посадовців комунального підприємства за одержання 18 тис грн неправомірної вигоди та розтрату бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення двома посадовцями комунального підприємства у м. Вараш кримінальних правопорушень, що передбачені ч.2 ст.191 та ч.3 ст.368 КК України (розтрата чужого майна та одержання службовими особами неправомірної вигоди за попередньою змовою).

На підставі зібраних слідчими та прокурором доказів встановлено, що директор та головний енергетик підприємства, попередньо змовившись, одержали від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 18 тис грн за організацію виконання комунальним підприємством робіт, не пов’язаних із діяльністю вказаного підприємства, та без укладення договору.

Корупційну діяльність посадовців було викрито та припинено у жовтні 2017 року працівниками прокуратури Рівненської області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України в Рівненській області та Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Крім того, директор комунального підприємства відповідатиме у суді ще й за розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів місцевого бюджету Вараської міської ради, які призначались на проведення робіт з освітлення вулиць міста.

Обвинувальні акти стосовно директора та головного енергетика комунального підприємства скеровано прокуратурою Рівненської області до суду для розгляду по суті.

Довідково: максимальне покарання за вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачене у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.