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Двох керівників залізничної станції на Житомирщині СБУ викрила на хабарі
Переглядів Переглядів: 31  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 18:52
Співробітники СБ України спільно з прокуратурою, Управлінням захисту економіки та слідчими Нацполіції викрили на хабарі керівників залізничної станції на Житомирщині.
Правоохоронці задокументували, що посадовці вимагали від підлеглого чергового по станції двадцять тисяч гривень. У випадку відмови зловмисники погрожували «дати хід» сфабрикованому акту про нібито порушення працівником трудового законодавства з подальшим звільненням з посади.
Оперативники спецслужби затримала заступника керівника станції у Бердичеві поблизу банкомата.
Він контролював перерахування всієї суми хабара на банківську картку дружини. Наразі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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