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Привільненська ОТГ: фінансування соціальних закладів збільше ..
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Привільненська ОТГ: фінансування соціальних закладів збільшено у десятки разів
Переглядів Переглядів: 60  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 18:54
Привільненська громада в 2017 році зайняла І-ше місце за капітальними видатками на одного мешканця та ІІ-ге за фінансовою спроможністю в рейтингу ОТГ Рівненщини.
ОТГ успішно освоїла кошти субвенції з держбюджету на формування інфраструктури та реалізувала чотири проекти загальною вартістю 1 975 285 гривень. Зокрема, капітально відремонтували дитсадок в селі Привільне, там же реконструювали котельню з добудовою паливного складу. Для комунального підприємства «Господар» придбали трактор з причепом, закупили комплектуючі до снігоочисної машини.
«Минулий рік справді був успішним для нашої громади. Нам також вдалося реалізувати два проекти міжнародної допомоги: проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (капітальний ремонт ФАПу с.Дубрівка) та проект «Високі пригоди», що був підтриманий Корпусом миру США в Україні (придбано туристичне спорядження та проведено ряд тренінгів для учнів Привільненської громади). Загальна вартість реалізованих проектів понад 400 тисяч гривень», - розповів голова Привільненської ОТГ Юрій Момотюк.
Вперше за багато років проведено якісні капітальні ремонти приміщень та оновлено матеріально-технічну базу. Заклади повністю забезпечені канцелярським обладнанням, миючими засобами, енергозберігаючими лампами тощо. Налагоджений підвіз дітей та температурний режим у закладах освіти.
У 2017 році Привільненська ОТГ стала переможцем обласного конкурсу підтримки місцевих ініціатив. Відтак, у селах Привільне та Молодаво буде влаштовано два майданчики з вуличними тренажерами та проведено ряд заходів з пропаганди здорового способу життя.
За рахунок коштів Привільненської сільської ради торік влаштовано понад 600м асфальтного покриття вулиці Центральної. Усі населені пункти Привільненської громади забезпечені вуличним освітленням. Тривають роботи щодо відкриття на території громади центру безпеки та ЦНАПу. Створено добровільну пожежну команду «ФЕНІКС».
Першою в Рівненській області Привільненська громада започаткувала міжмуніципальне співробітництво та створила спільний методичний кабінет із Мирогощанською ОТГ. 2017 рік став початком розвитку міжнародної співпраці. Громада та гміна Рацеховіцце (Польща) підписали меморандум про співпрацю. Протягом року з метою перейняття досвіду роботи до Привільненської громади завітали п’ять делегацій із 7-ми областей України, були в гостях і представники міжнародних донорських організацій.
У громаді радіють, що свого часу прийняли рішення про створення ОТГ, адже всі успіхи 2017 року – це результат нового формату господарювання, повідомляє Рівненський Центр розвитку місцевого самоврядування.
Джерело: Прес служба РОДА
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