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Житель м. Костопіль проведе у в’язниці 14 років за умисне вбивство
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Сьогодні, 12:35
Погодившись із позицією прокуратури, суд визнав достатніми зібрані досудовим розслідуванням докази для винесення обвинувального вироку стосовно 29-річного жителя м. Костопіль, який умисно протиправно заподіяв смерть іншій людині (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 115 КК України). Ця подія трапилася у березні 2017 року у місті Костопіль. Чоловік, перебуваючи у будинку за місцем проживання свого знайомого, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, під час словесної суперечки вдарив останнього ножем в область грудної клітки. Життя потерпілого врятувати не вдалося. Вину у вчиненому злочині підсудний не визнав. Проте в ході судового розгляду кримінального провадження на підтвердження вини зловмисника прокуратура надала та обґрунтувала переконливі і беззаперечні докази. Вироком суду з урахуванням принципової позиції прокурора, а також того, що злочин чоловік вчинив у стані алкогольного сп’яніння, йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі. Набрання вироком законної сили засуджений чекатиме під вартою. За матеріалами Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області.