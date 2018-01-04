Житель м. Костопіль проведе у в’язниці 14 років за умисне вбивство

Погодившись із позицією прокуратури, суд визнав достатніми зібрані досудовим розслідуванням докази для винесення обвинувального вироку стосовно 29-річного жителя м. Костопіль, який умисно протиправно заподіяв смерть іншій людині (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).

Ця подія трапилася у березні 2017 року у місті Костопіль. Чоловік, перебуваючи у будинку за місцем проживання свого знайомого, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, під час словесної суперечки вдарив останнього ножем в область грудної клітки.

Життя потерпілого врятувати не вдалося.

Вину у вчиненому злочині підсудний не визнав. Проте в ході судового розгляду кримінального провадження на підтвердження вини зловмисника прокуратура надала та обґрунтувала переконливі і беззаперечні докази.

Вироком суду з урахуванням принципової позиції прокурора, а також того, що злочин чоловік вчинив у стані алкогольного сп’яніння, йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Набрання вироком законної сили засуджений чекатиме під вартою.

За матеріалами Здолбунівської місцевої прокуратури

Рівненської області.