Зброя і нагороди з Путіним: силовики викрили православну організацію в Україні

Співробітники СБУ повели обшуки у представників громадської організації «Союз православний Радомир», яка займається охороною храмів УПЦ МП, і вважається бойовим крилом Московського патріархату.



Під час обшуків оперативники знайшли у православних охоронців незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, велику кількість набоїв, медалі «патріот Росії» із зображенням Володимира Путіна, проросійську символіку цієї організації, а також роздруківки з текстами антиукраїнського змісту, передає “Народна Правда” з посиланням на портал “Акцент”.

В СБУ зазначають, що «попередньо встановлено і задокументовано, що ГО «Радомир» надавала так звані «охоронні послуги» Запорізькій єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

Нагадаємо, СБУ взялася за священиків УПЦ МП після того як окремі представники церкви відмовилися відспівувати загиблого дворічного хлопчика.

Відмова священика спровокувала хвилю невдоволення по всій країні. Українці висловлюють свій протест за допомогою флешмобу, приносячи до храмів МП іграшки та поширюючи у соцмережах світлини з хештегом #принеси_ляльку (або: #принеси_куклу).

На думку правоохоронців, це порушує рівноправність громадян, чим створює передумови для міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Крім того, в церкві також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України.



narodna-pravda.ua