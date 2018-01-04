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Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США
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Сьогодні, 12:58
Рівненська фрістайлістка Ольга Полюк зайняла 9 місце на етапі Кубка світу з фрістайлу в лижній акробатиці, що проходить в американському Дір-Веллі. Про це інформує isport.ua.
У фіналі змагань наша співвітчизниця виконала стрибок з високою складністю з коефіцієнтом 3, 750, однак глибоке приземлення завадило отримати від суддів високі оцінки. Тим не менше, 9 місце серед 33 спортсменок – достойний результат. Наступна можливість продемонструвати себе в Ольги Полюк буде 19 та 20 січня, коли відбудеться етап Кубка світу Лейк-Плесіді (США).