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Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США
Переглядів Переглядів: 68  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 12:58
Рівненська фрістайлістка Ольга Полюк зайняла 9 місце на етапі Кубка світу з фрістайлу в лижній акробатиці, що проходить в американському Дір-Веллі. Про це інформує isport.ua.
Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США

У фіналі змагань наша співвітчизниця виконала стрибок з високою складністю з коефіцієнтом 3, 750, однак глибоке приземлення завадило отримати від суддів високі оцінки. Тим не менше, 9 місце серед 33 спортсменок – достойний результат.
Наступна можливість продемонструвати себе в Ольги Полюк буде 19 та 20 січня, коли відбудеться етап Кубка світу Лейк-Плесіді (США).
Джерело: provinciyka.rv.ua
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