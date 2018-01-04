У Нідерландах розробили додаток LegalFling, за допомогою якого стало можливо юридично оформити інтимний зв'язок.

Нова розробка може узаконити статевий акт з партнером за допомогою спеціального запиту, що підтверджує обопільну згоду, пише газета Metro.

Як вважають голландські розробники, так можна буде оформити сексуальний зв'язок офіційно, що може стати в нагоді, якщо один з партнерів після захоче звинуватити іншого в згвалтуванні.

Висловлюючи згоду на статевий акт через додаток, користувач укладає юридична угода і погоджується на певні правила. Серед них згоду на відео- і фотозйомку, використання контрацепції, відсутність венеричних захворювань, можливість застосування елементів БДСМ і ненормативної лексики.

Нагадаємо, в останні місяці по світу прокотилася хвиля скандалів, пов'язаних зі зґвалтуваннями та сексуальними домаганнями. У той же час, не всі жінки однозначно підтримали цю ініціативу.



Сектор вістей.