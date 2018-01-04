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Названо автомобілі б / у, які найчастіше везуть в Україну
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Сьогодні, 13:22
Українські автомобільні видання вирішили з'ясувати, які ж іномарки найчастіше привозять в Україну на Єврономер. Судячи по числу нерозмитнених Audi A6 Avant в Україні та кількості пропозицій на сайтах оголошень, саме універсал Audi A6 кінця 90-початку 2000 є машиною мрії, пише autodriving.net. Нерозмитнені Audi A6 Avant в Україні (переважно дизельні) стоять в межах 2000-3500 доларів. Не набагато менше в Україні і BMW 5 Е39. Нерозмитнені баварці стоять в Україні в середньому від 2500 до 4000 доларів. Третє місце за популярністю ділять VW Golf і Passat, хоча зустрічається і мінівен Sharan. Нерозмитнений VW Passat В5 можна підшукати в Україні за 2000-3000 доларів. Весь рейтинг популярності виглядає так:
Audi A6 Avant BMW 5 VW Passat, VW Golf Audi A4 BMW 3 Mercedes С і E-класу Opel Vectra, Astra, Zafira Renault Laguna, Megane Skoda Octavia, Fabia Mazda 6