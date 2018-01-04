Названо автомобілі б / у, які найчастіше везуть в Україну

Українські автомобільні видання вирішили з'ясувати, які ж іномарки найчастіше привозять в Україну на Єврономер.

Судячи по числу нерозмитнених Audi A6 Avant в Україні та кількості пропозицій на сайтах оголошень, саме універсал Audi A6 кінця 90-початку 2000 є машиною мрії, пише autodriving.net.

Нерозмитнені Audi A6 Avant в Україні (переважно дизельні) стоять в межах 2000-3500 доларів.

Не набагато менше в Україні і BMW 5 Е39. Нерозмитнені баварці стоять в Україні в середньому від 2500 до 4000 доларів. Третє місце за популярністю ділять VW Golf і Passat, хоча зустрічається і мінівен Sharan. Нерозмитнений VW Passat В5 можна підшукати в Україні за 2000-3000 доларів.

Весь рейтинг популярності виглядає так:



Audi A6 Avant

BMW 5

VW Passat, VW Golf

Audi A4

BMW 3

Mercedes С і E-класу

Opel Vectra, Astra, Zafira

Renault Laguna, Megane

Skoda Octavia, Fabia

Mazda 6