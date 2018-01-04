 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Замість одного - два: у Радивилові відкрили сучасний дитсадо ..
У Радивилівській міській об’єднаній громаді, що на Рівненщині, відкрили новий сучасний та комфортабе ...


Житель м. Костопіль проведе у в’язниці 14 років за умисне вб ..
Погодившись із позицією прокуратури, суд визнав достатніми зібрані досудовим розслідуванням докази д ...


Привільненська ОТГ: фінансування соціальних закладів збільше ..
Привільненська громада в 2017 році зайняла І-ше місце за капітальними видатками на одного мешканця ...


Cудитимуть 2 посадовців комунального підприємства за одержан ..
За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчі слідчого управління ГУНП в Рівн ...


Виявлення порушень законодавства при виплаті заробітної плат ..
У територіальних органах фіскальної служби області на постійній основі організована робота щодо вияв ...


Майже 6 мільярдів гривень податкових платежів спрямувала Рів ..
За 2017 рік платники податків Рівненщини перерахували до Зведеного бюджету 5 948 мільйонів гриве ...


У 2017 році місцеві громади Рівненщини отримали на 20% більш ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за підсумками 2017 року, отримали на 719 мільйонів гривень більше, ніж ...
 
Замість одного - два: у Радивилові відкрили сучасний дитсадок на 75 місць
Переглядів Переглядів: 32  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:03
У Радивилівській міській об’єднаній громаді, що на Рівненщині, відкрили новий сучасний та комфортабельний дитсадок.
Потреба в такому дошкільному закладі з'явилася ще сім років тому: в Радивилові зріс рівень народжуваності, а єдиний садочок в місті був неспроможним прийняти усіх бажаючих здобувати дошкільну освіту.
«З відкриттям даного дитсадка в Радивилові практично зникне черга за дошкільною освітою. Новобудова стовідсотково закриє цю потребу. Зведення цього закладу є гарним прикладом співпраці влади усіх рівнів – державної, обласної і місцевої. Загалом торік ми створили майже 800 додаткових місць для дошкільнят. Для цього реконструюємо вже існуючі садочки, зводимо нові. Сучасні будівлі з’являються у містах і у найвіддаленіших селах», - звернувся до присутніх голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, який і передав символічний ключ директору садочка.
Загалом історія приміщення, де розташувався заклад, розпочинається із початку ХХ століття. Його збудував місцевий меценат Мойсей Гінсбург для облаштування народної школи.
У різні часи тут функціонували загальноосвітня та музична школи, дитсадок та ліцей.
У 2012 році місцева влада приймає рішення про переведення ліцею у розташовану поруч школу з наступним об’єднанням у НВК, а вивільнене приміщення використати для дитсадка. Практичні роботи розпочали вже у 2014 році. Приміщення реконструювали та додатково добудували новий двоповерховий корпус.
У новому закладі облаштували 4 групи для 75 дітей. На зведення дитсадка спрямували більше 12 млн. грн., половина з яких з Державного фонду регіонального розвитку.
Джерело: Прес служба РОДА
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Демидівка
  • Корець
  • На Рівненщині відкрили ще одну новозбудовану школу
  • На Рівненщині цьогоріч відкрили 36-ий оновлений дитсадок
  • На Рівненщині відкрили дитячий садок

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Культура, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору