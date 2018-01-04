Замість одного - два: у Радивилові відкрили сучасний дитсадок на 75 місць

У Радивилівській міській об’єднаній громаді, що на Рівненщині, відкрили новий сучасний та комфортабельний дитсадок.

Потреба в такому дошкільному закладі з'явилася ще сім років тому: в Радивилові зріс рівень народжуваності, а єдиний садочок в місті був неспроможним прийняти усіх бажаючих здобувати дошкільну освіту.

«З відкриттям даного дитсадка в Радивилові практично зникне черга за дошкільною освітою. Новобудова стовідсотково закриє цю потребу. Зведення цього закладу є гарним прикладом співпраці влади усіх рівнів – державної, обласної і місцевої. Загалом торік ми створили майже 800 додаткових місць для дошкільнят. Для цього реконструюємо вже існуючі садочки, зводимо нові. Сучасні будівлі з’являються у містах і у найвіддаленіших селах», - звернувся до присутніх голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, який і передав символічний ключ директору садочка.

Загалом історія приміщення, де розташувався заклад, розпочинається із початку ХХ століття. Його збудував місцевий меценат Мойсей Гінсбург для облаштування народної школи.

У різні часи тут функціонували загальноосвітня та музична школи, дитсадок та ліцей.

У 2012 році місцева влада приймає рішення про переведення ліцею у розташовану поруч школу з наступним об’єднанням у НВК, а вивільнене приміщення використати для дитсадка. Практичні роботи розпочали вже у 2014 році. Приміщення реконструювали та додатково добудували новий двоповерховий корпус.

У новому закладі облаштували 4 групи для 75 дітей. На зведення дитсадка спрямували більше 12 млн. грн., половина з яких з Державного фонду регіонального розвитку.