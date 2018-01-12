Що принесе громадам контроль над землею?

У грудні Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про передачу землі за межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаним територіальним громадам. Очільники ОТГ давно чекали на цю подію, адже ухвалення цього документу дозволить збільшити доходи об’єднаних громад. Вони нарешті зможуть здавати землі в оренду, залучати інвесторів у будівельні і промислові проекти й отримувати від цього прибуток. Детальніше про новий закон дізналися аналітики Центру громадського моніторингу та контролю.



Від Геокадастру до спроможних громад

На кінець 2017 року в Україні було зареєстровано 692 об’єднані територіальні громади. Минулого року власний дохід ОТГ, які вже перейшли на прямі міжбюджетні відносини із державою, склав 9,28 млрд грн. Однак, вважають експерти, це число могло би бути більшим, якби громади мали додаткове джерело прибутку – землю за межами населених пунктів.

«Громада має сільськогосподарську землю, але практично її не бачить. Ця земля оформлена на рівні району, області або держави. Люди знають, що земля є, але не усвідомлюють, скільки вона здатна коштів принести до бюджету громади: які податки, чи оформлена вона в оренду... Податок на землю сплачується на рахунок місцевого бюджету з моменту оформлення земельної ділянки. Це означає, що господар на своїй території не розуміє, скільки він може зібрати доходу», – зазначає міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Наразі територія поза населеними пунктами належить до зони відповідальності Державного геокадастру. Саме він надає дозволи на будівництво чи оренду землі. Президентський законопроект №7363 передбачає зміни до Земельного кодексу, законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду землі», щоб передати радам ОТГ право розпоряджатися державними землями поза населеними пунктами. Винятками є землі оборони, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також інші землі, які мають важливе значення для держави.

Також законопроект пропонує врегулювати питання використання земель колишньої колективної власності, запроваджує низку антирейдерських заходів, а також захищає майнові права власників і користувачів земельних ділянок.



Ресурс для розвитку і джерело додаткових доходів

На думку авторів законопроекту, ухвалення цього документа принесе громадам нове джерело доходів. За даними Мінрегіону, минулого року бюджетні надходження об’єднаних громад від плати за землю зросли на 20% – до 1,4 млрд грн. Найбільше грошей отримали громади Житомирської, Закарпатської та Тернопільської областей. Якби ОТГ могли розпоряджатися ще й землями за межами міст і сіл, то дохідна частина їхніх бюджетів була би ще більшою. За підрахунками голів ОТГ, бюджетний приріст міг би сягнути 20%.

Наразі фермери, які працюють у межах ОТГ, сплачують податки за місцем реєстрації свого підприємства, а не до бюджету місцевої громади. Після ухвалення нового закону ситуація зміниться.

«Що необхідно громадам, щоб бути спроможними вирішувати питання місцевого значення? Ресурси і повноваження. Земля – потужний ресурс для розвитку громади. З розширенням повноважень громад у сфері земельних відносин, території отримають нові можливості для втілення таких проектів, які створюватимуть робочі місця», – вважає голова Зимнівської ОТГ Волинської області В’ячеслав Католик.

Для прикладу, ОТГ зможуть реалізувати різноманітні інфраструктурні, промислові, рекреаційні та фермерські проекти, зокрема з розвитку тваринництва тощо. Неодноразово голови об’єднаних громад скаржилися на випадки, коли вони втрачали інвестора через те, що змушені були вирішувати це питання спочатку з Держгеокадастром. За словами Петра Кіяшка, голови Веселівської об'єднаної громади Запорізької області, через довгу тяганину з Держгеокадастром інвестор знайшов інше місце для побудови заводу.

На думку фахівців, передача управління землею громадам знизить корупцію у цій сфері, оскільки рішення щодо її використання ухвалюватиме колегіально громада, а не одноосібно чиновники. Хоча опоненти змін у земельних відносинах вважають, що це, навпаки, розв’яже руки місцевим керівникам для махінацій із землею. Втім, прихильники законопроекту запевняють, що право державної реєстрації у місцевих радах допоможе зменшити земельне рейдерство і конфлікти за врожай.

Також експерти зазначають, що важливою проблемою сьогодні є велика кількість неоформленої сільськогосподарської землі. За підрахунками Світового банку, за останні два роки кількість «тіньової» землі в Україні зросла до близько 12 млн га. Це майже 30% всіх сільськогосподарських земель у державі.

«Громада повинна мати можливість контролювати податок на землю. Отже, ми маємо створити умови, коли власнику землі буде вигідніше офіційно передавати землю в оренду або самостійно на ній працювати і сплачувати необтяжливі податки, ніж йти в «сіру» зону. Це має бути просто неможливо. І в цьому, ще раз наголошую, мають бути зацікавлені місцеві громади», – переконаний Президент України Петро Порошенко.

Таким чином, першочерговим завданням після передачі об’єднаним громадам права розпоряджатися землями поза населеними пунктами є інвентаризація наявних угідь. А відтак – і нормативно-правова оцінка сільськогосподарських земель, вважає експерт Проектного офісу секторальної децентралізації з питань земельних відносин при Мінрегіонбуді Олег Проценко.

Оскільки запропонований законопроект передбачає розширення повноважень лише для ОТГ, то його ухвалення стимулюватиме інші громади до об’єднання. Тож, за словами експертів, передача земель громадам піде на користь як ОТГ, так і реформі децентралізації в цілому.

Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю.

