За матеріалами СБУ засуджено двох поплічників терористів

За матеріалами Служби безпеки України Рівненський міський суд засудив до п’яти років позбавлення волі інформатора терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у 2016-2017 роках мешканець Волноваського району збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування. Отриману інформацію злочинець телефоном передавав бойовикам.

Співробітники СБ України задокументували, що координати, які інформатор надавав терористам, використовувалися бандугрупованнями для обстрілів позицій Збройних Сил України.

Наприкінці вересня 2017 року правоохоронці затримали злочинця за місцем його проживання.

Суд визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

У Черкасах до реального строку ув`язнення засуджено бойовика так званої «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у 2016 році мешканець Золотоніського району Черкаської області був завербований спецслужбами РФ до незаконного збройного формування – так званого «9 полку морської піхоти «ДНР»».

У березні 2017 року співробітники СБ України затримали бойовика під час перетину державного кордону України з РФ.

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав злочинця винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі.



Прес-центр СБ Україн.