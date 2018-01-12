Освітянин та два професори Рівненщини отримали нагороди Верховної Ради

Верховна Рада України призначила іменні стипендії найталановитішим молодим ученим.

Серед 30 науковців України – двоє із Рівненщини. По 2 тисячі гривень щомісячно отримуватимуть професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування Андрій Сафоник та професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» Марина Аверкина.

Ще одну нагороду ВРУ отримав директор Мирогощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів В’ячеслав Токар. Найкращий педагогічний працівник загальноосвітнього закладу отримає премію у розмірі 20 тисяч гривень.

Зауважимо, що за ініціативи директора, Мирогощанська школа виграла конкурс міжнародних донорських організацій на створення опорного закладу «Пілот 24». У результаті – отримала 25 тисяч доларів. Згодом, із 24-х переможниць школа потрапила у трійку лідерів та отримала грант ще на 20 тисяч доларів. А в статусі опорної виграла міні-грант на 40 тисяч гривень. Окрім того, учні та вчителі Мирогощанської ЗОШ – активні учасники та переможці різноманітних конкурсів, олімпіад, проектів, МАНу.



За інформацією прес-служби управління освіти і науки Рівненської ОДА.