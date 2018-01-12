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Освітянин та два професори Рівненщини отримали нагороди Верховної Ради
Переглядів Переглядів: 51  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 18:57
Верховна Рада України призначила іменні стипендії найталановитішим молодим ученим.
Серед 30 науковців України – двоє із Рівненщини. По 2 тисячі гривень щомісячно отримуватимуть професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування Андрій Сафоник та професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» Марина Аверкина.
Ще одну нагороду ВРУ отримав директор Мирогощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів В’ячеслав Токар. Найкращий педагогічний працівник загальноосвітнього закладу отримає премію у розмірі 20 тисяч гривень.
Зауважимо, що за ініціативи директора, Мирогощанська школа виграла конкурс міжнародних донорських організацій на створення опорного закладу «Пілот 24». У результаті – отримала 25 тисяч доларів. Згодом, із 24-х переможниць школа потрапила у трійку лідерів та отримала грант ще на 20 тисяч доларів. А в статусі опорної виграла міні-грант на 40 тисяч гривень. Окрім того, учні та вчителі Мирогощанської ЗОШ – активні учасники та переможці різноманітних конкурсів, олімпіад, проектів, МАНу.

За інформацією прес-служби управління освіти і науки Рівненської ОДА.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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