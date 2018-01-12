За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчі слідчого управління ГУНП в Рівн ...
У лісах Рівненщини відстрілюють переносників африканської чуми
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Сьогодні, 18:59
Напередодні трупи тварин знайдено на території трьох мисливських господарств – «Сопачів-Гута» Володимирецького, «Трофей» Млинівського районуів, «Либідь», що на Костопільщині. У всіх випадках експертиза виявила африканську чуму свиней. За повідомленням головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, в згаданих мисливських господарствах проводяться заходи з локалізації збудника АЧС. Інфіковані туші тварин знищено. На території неблагополучних лісництв проводиться депопуляція диких кабанів, які є переносниками збудника африканської чуми свиней. Усі відстріляні тварини будуть спалені.