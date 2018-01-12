У лісах Рівненщини відстрілюють переносників африканської чуми

Напередодні трупи тварин знайдено на території трьох мисливських господарств – «Сопачів-Гута» Володимирецького, «Трофей» Млинівського районуів, «Либідь», що на Костопільщині.

У всіх випадках експертиза виявила африканську чуму свиней.

За повідомленням головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, в згаданих мисливських господарствах проводяться заходи з локалізації збудника АЧС. Інфіковані туші тварин знищено. На території неблагополучних лісництв проводиться депопуляція диких кабанів, які є переносниками збудника африканської чуми свиней.

Усі відстріляні тварини будуть спалені.