У Рівному відзначать переможців конкурсу дитячого малюнку

18 січня 2018 року об 11.00 год., у приміщенні Рівненської обласної бібліотеки для дітей (пр. Миру, 16), в рамках програми ПОЛіС (Поліція і Спільнота), відбудеться ігровий круїз «В країні знаків безпеки», на який завітають працівники патрульної поліції м. Рівне.



На заході також будуть присутні представники громадського руху Миколи Томенка «Рідна країна», які відзначать учасників Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Рідна країна — безпечна країна: як треба поводитись на дорогах».

Конкурс проходив восени минулого року з ініціативи фонду М. Томенка та Національної бібліотеки України для дітей. Даний соціально-просвітницький проект спрямований на профілактику дорожньо-транспортного травматизму, навчання дітей правилам поведінки на вулицях, формування у них основ безпеки дорожнього руху, сприяння збереження життя та здоров’я а також розвиток творчих талантів підростаючого покоління.

Бажаєш познайомитись з працівниками нової поліції, вивчити правила дорожнього руху, взяти участь у правовій вікторині, здобути навички безпечної поведінки на дорозі, довідатись де чатує небезпека, та хто став переможцем конкурсу малюнку?

Тоді швидше поспішай до бібліотеки. Тут на тебе чекає маса корисної інформації про культуру поведінки на дорогах і вулицях та про те, як зберегти своє життя і здоров’я.