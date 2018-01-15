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Платники Рівненщини сплатили 388 млн грн податку на прибуто ..
Впродовж 2017 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 388,3 млн. грн. податку ...


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Платники Рівненщини сплатили 388 млн грн податку на прибуток
Переглядів Переглядів: 67  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:20
Впродовж 2017 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 388,3 млн. грн. податку на прибуток. Із зазначених коштів державний бюджет одержав 346,8 млн грн, а місцева казна – 41,5 млн грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження суттєво зросли, зокрема, до державного бюджету на 51 відсоток, або на 119 млн.грн., до місцевих бюджетів на 55 відсотків, або на 15 млн.грн.
За словами начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитра Зайцева, досягнення таких показників – це результат відкритих і партнерських взаємин з бізнесом, якісного сервісного обслуговування платників податків та підвищення податкової культури населення.
Варто зазначити, що на Рівненщині платниками податку на прибуток зареєстровано майже 4 тисячі суб‘єктів господарювання.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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