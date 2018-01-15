За втручання прокурорів Рівненщини поновлено права 1 877 дітей

Органами прокуратури Рівненської області вживаються комплексні заходи щодо захисту прав дітей у кримінальному провадженні, при підтриманні публічного обвинувачення, виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні інших заходів примусового характеру, а також представництва інтересів держави у сфері охорони дитинства тощо.

Зокрема, особлива увага прокурорів зосереджувалася на забезпеченні ефективного розслідування кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх громадян. Упродовж 2017 року ювенальними прокурорами Рівненщини здійснювалось процесуальне керівництво у 209 таких кримінальних провадженнях.

За результатами здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокурори внесли 34 вказівки, які розглянуті та задоволені. До відповідальності притягнуто 11 посадових осіб органів пробації та поліції.

Також, реалізуючи представницькі повноваження, органи прокуратури області торік ініціювали припинення у судовому порядку незаконного використання приміщень загальноосвітніх навчальних закладів загальною площею 4,3 тис кв м, вартістю 4,5 млн гривень.

Із числа заявлених прокурорами позовів 27 вже задоволено. Суд зобов’язав приватних підприємців повернути приміщення загальною площею майже 560 кв м вартістю понад 1 млн грн для подальшого використання в інтересах учнів. У 16 справах за вказаними позовами провадження припинено у зв’язку з добровільним виконанням вимог прокурора.

Крім того, прокуратурою вживалися заходи щодо повернення навчальним закладам Рівненщини незаконно переданих в оренду земель, а також визнання недійсними процедур публічних закупівель. Для прикладу: за позовом Сарненської місцевої прокуратури визнано недійсними результати процедури закупівлі за 1,5 млн грн та поставки для Вараської міської ради небезпечного шкільного автобуса, який мав близько 2 десятка технічних недоліків.

Загалом, на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства органи прокуратури Рівненської області у 2017 році заявили 37 позовів на суму понад 7,5 млн грн. З них задоволено (а також припинено проваджень у зв’язку з добровільним виконанням) 27 позовів на суму майже 4 млн грн. За втручання прокурорів поновлено права 1 877 дітей.

Ювенальні прокурори Рівненщини продовжують діяльність, спрямовану на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства.

За матеріалами відділу ювенальної юстиції

прокуратури Рівненської області.