 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

За втручання прокурорів Рівненщини поновлено права 1 877 діт ..
Органами прокуратури Рівненської області вживаються комплексні заходи щодо захисту прав дітей у крим ...


Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправо ..
Завдяки успішно проведеній спільній операції працівників прокуратури Рівненської області, Управлінь ...


Платники Рівненщини сплатили 388 млн грн податку на прибуто ..
Впродовж 2017 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 388,3 млн. грн. податку ...


Поліський «серпанок» хочуть включити до нематеріальної культ ..
Багатовікову традицію серпанкового ткацтва села Крупове Дубровицького району хочуть включити до Наці ...


У лісах Рівненщини відстрілюють переносників африканської чу ..
Напередодні трупи тварин знайдено на території трьох мисливських господарств – «Сопачів-Гута» Володи ...


Освітянин та два професори Рівненщини отримали нагороди Верх ..
Верховна Рада України призначила іменні стипендії найталановитішим молодим ученим.Серед 30 науковці ...


За матеріалами СБУ засуджено двох поплічників терористів
За матеріалами Служби безпеки України Рівненський міський суд засудив до п’яти років позбавлення вол ...
 
За втручання прокурорів Рівненщини поновлено права 1 877 дітей
Переглядів Переглядів: 59  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 17:43
Органами прокуратури Рівненської області вживаються комплексні заходи щодо захисту прав дітей у кримінальному провадженні, при підтриманні публічного обвинувачення, виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні інших заходів примусового характеру, а також представництва інтересів держави у сфері охорони дитинства тощо.
Зокрема, особлива увага прокурорів зосереджувалася на забезпеченні ефективного розслідування кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх громадян. Упродовж 2017 року ювенальними прокурорами Рівненщини здійснювалось процесуальне керівництво у 209 таких кримінальних провадженнях.
За результатами здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокурори внесли 34 вказівки, які розглянуті та задоволені. До відповідальності притягнуто 11 посадових осіб органів пробації та поліції.
Також, реалізуючи представницькі повноваження, органи прокуратури області торік ініціювали припинення у судовому порядку незаконного використання приміщень загальноосвітніх навчальних закладів загальною площею 4,3 тис кв м, вартістю 4,5 млн гривень.
Із числа заявлених прокурорами позовів 27 вже задоволено. Суд зобов’язав приватних підприємців повернути приміщення загальною площею майже 560 кв м вартістю понад 1 млн грн для подальшого використання в інтересах учнів. У 16 справах за вказаними позовами провадження припинено у зв’язку з добровільним виконанням вимог прокурора.
Крім того, прокуратурою вживалися заходи щодо повернення навчальним закладам Рівненщини незаконно переданих в оренду земель, а також визнання недійсними процедур публічних закупівель. Для прикладу: за позовом Сарненської місцевої прокуратури визнано недійсними результати процедури закупівлі за 1,5 млн грн та поставки для Вараської міської ради небезпечного шкільного автобуса, який мав близько 2 десятка технічних недоліків.
Загалом, на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства органи прокуратури Рівненської області у 2017 році заявили 37 позовів на суму понад 7,5 млн грн. З них задоволено (а також припинено проваджень у зв’язку з добровільним виконанням) 27 позовів на суму майже 4 млн грн. За втручання прокурорів поновлено права 1 877 дітей.
Ювенальні прокурори Рівненщини продовжують діяльність, спрямовану на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства.
За матеріалами відділу ювенальної юстиції
прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • За позовами прокурорів у 2014 році відшкодовано на користь громадян та держ ...
  • На Рівненщині активізовано роботу з представництва інтересів громадян і де ...
  • У прокуратури Рівненщини нові кадрові призначення
  • Кадрові призначення у прокуратурі Рівненської області
  • 50 кримінальних справ порушено на Рівненщині за невиплату зарплати

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Співробітники, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору