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У музеї Рівного покажуть портрети 110 добровольців
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Сьогодні, 14:38
22 січня у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкриється виставка «Портрети добровольців на війні» Початок – о 14.00. 110 портретів добровольців харківський художник, боєць добробату Сергій Пущенко, створив з натури в 5-му окремому батальйоні ДУК ПС та 5-му батальйоні УДА впродовж травня 2015-го – квітня 2017 року. Портрети мальовані олівцем та олією. Графічні роботи вирізняє особлива характерність. На портретах Пущенка, які він писав просто на передовій, є зовсім юні воїни і досвідчені чоловіки. «На кожному з портретів добровольці лишили свої автографи – цими записами вони пояснювали своє покликання», – розповів автор. Записи супроводжують малюнки, відтак не просто розкривають характери захисників, а складають враження розмови з бійцями. Сергій Пущенко пояснив, що писав цю серію «Портрети добровольців на війні» з двох причин. Щоби зафіксувати український військовий феномен – створення добробатів на початку війни. І передати глядачам переконання, що «ми можемо вистояти і перемогти у теперішній війні з Росією».