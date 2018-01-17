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У музеї Рівного покажуть портрети 110 добровольців
Переглядів Переглядів: 72  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:38
22 січня у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкриється виставка «Портрети добровольців на війні»
Початок – о 14.00.
110 портретів добровольців харківський художник, боєць добробату Сергій Пущенко, створив з натури в 5-му окремому батальйоні ДУК ПС та 5-му батальйоні УДА впродовж травня 2015-го – квітня 2017 року.
Портрети мальовані олівцем та олією. Графічні роботи вирізняє особлива характерність.
На портретах Пущенка, які він писав просто на передовій, є зовсім юні воїни і досвідчені чоловіки.
«На кожному з портретів добровольці лишили свої автографи – цими записами вони пояснювали своє покликання», – розповів автор.
Записи супроводжують малюнки, відтак не просто розкривають характери захисників, а складають враження розмови з бійцями.
Сергій Пущенко пояснив, що писав цю серію «Портрети добровольців на війні» з двох причин. Щоби зафіксувати український військовий феномен – створення добробатів на початку війни. І передати глядачам переконання, що «ми можемо вистояти і перемогти у теперішній війні з Росією».
Джерело: Прес служба РОДА
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