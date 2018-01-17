Історичні фото та документи: у Рівному запрацює виставка до Дня Соборності та 100-річчя УНР

«100 років боротьби. Українська революція 1917 – 1921»

Виставка під такою назвою запрацює в Державному архіві області за адресою: м.Рівне, вул. Кавказька, 8.

Офіційна презентація виставки відбудеться з нагоди Дня Соборності України в понеділок, 22 січня, о 12.30.

Зокрема, до уваги відвідувачів працівники архіву представлять 21 банер, розроблений Українським інститутом національної пам’яті. Експозиція в простій та цікавій формі розповідає про події Української революції. У підготовці матеріалів використано більш ніж 250 документів та фотографій.

Унікальним експонатом на виставці є оригінал автобіографії адміністративного старшини військового міністерства УНР Оникія Богуна. Документ ліг в основу 7-го тому книги «Реабілітовані історією. Рівненська область», яку під час заходу презентує член колегії Держархіву області Андрій Живюк.

Також відвідувачі зможуть ознайомитися з документами, що показують життя повіту, першу україномовну газету «Місцевий дзвін», справи діячів УНР, які в роки революції проживали на території області.

Окрім того, 22 січня з нагоди Дня Соборності України відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків «Загиблим за Україну» та видатним діячам УНР.