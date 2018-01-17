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Історичні фото та документи: у Рівному запрацює виставка до Дня Соборності та 100-річчя УНР
Переглядів Переглядів: 78  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:39
«100 років боротьби. Українська революція 1917 – 1921»
Виставка під такою назвою запрацює в Державному архіві області за адресою: м.Рівне, вул. Кавказька, 8.
Офіційна презентація виставки відбудеться з нагоди Дня Соборності України в понеділок, 22 січня, о 12.30.
Зокрема, до уваги відвідувачів працівники архіву представлять 21 банер, розроблений Українським інститутом національної пам’яті. Експозиція в простій та цікавій формі розповідає про події Української революції. У підготовці матеріалів використано більш ніж 250 документів та фотографій.
Унікальним експонатом на виставці є оригінал автобіографії адміністративного старшини військового міністерства УНР Оникія Богуна. Документ ліг в основу 7-го тому книги «Реабілітовані історією. Рівненська область», яку під час заходу презентує член колегії Держархіву області Андрій Живюк.
Також відвідувачі зможуть ознайомитися з документами, що показують життя повіту, першу україномовну газету «Місцевий дзвін», справи діячів УНР, які в роки революції проживали на території області.
Окрім того, 22 січня з нагоди Дня Соборності України відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків «Загиблим за Україну» та видатним діячам УНР.
Джерело: Прес служба РОДА
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