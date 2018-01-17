Завдяки успішно проведеній спільній операції працівників прокуратури Рівненської області, Управлінь ...
На грип та ГРІ за тиждень захворіло 5 тисяч жителів Рівненщини
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Сьогодні, 14:35
У Рівненській області за минулий тиждень на грип та ГРІ захворіло 5 тисяч 203 людини. Це на вісім сотень більше, ніж за попередній період. 70% хворих – діти у віці до 18 років. Як повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі, загальний показник допорогового рівня становить 50,1%. Найбільший відсоток хворих зафіксовано в Дубровицькому районі, де епідемічний рівень на рівні 99,9%. Допороговий показник Радивилівського району за піввідсотка до перевищення норми – 95,7%.