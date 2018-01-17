На грип та ГРІ за тиждень захворіло 5 тисяч жителів Рівненщини

У Рівненській області за минулий тиждень на грип та ГРІ захворіло 5 тисяч 203 людини.

Це на вісім сотень більше, ніж за попередній період. 70% хворих – діти у віці до 18 років.

Як повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі, загальний показник допорогового рівня становить 50,1%.

Найбільший відсоток хворих зафіксовано в Дубровицькому районі, де епідемічний рівень на рівні 99,9%. Допороговий показник Радивилівського району за піввідсотка до перевищення норми – 95,7%.