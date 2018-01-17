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У Гощі відкрили новозбудований корпус дитсадка «Малятко»
У сучасному приміщенні розмістяться дві дошкільні групи на 60 місць.Для дітей обладнали великий спор ...


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У Гощі відкрили новозбудований корпус дитсадка «Малятко»
Переглядів Переглядів: 70  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:36
У сучасному приміщенні розмістяться дві дошкільні групи на 60 місць.
Для дітей обладнали великий спортзал, сучасні ігрові кімнати, затишні спальні та санвузли, а також окремі ігрові майданчики.
«Перший місяць 2018-го року, а ми вже відкриваємо другий дитсадок. Приємно бачити такий результат нашої спільної праці, - звернувся до присутніх під час відвідин дитсадка голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко. - Адже до будівництва дитсадка в Гощі долучилася і громадськість, і селищна рада, і область, і держава. Нова будівля для садка була дійсно необхідна – в приміщенні, розрахованому на 120 дітей, навчалось більше 200. Наголошую, що будівництво шкіл та садочків було, є і буде нашим пріоритетом. Довгі роки про це говорили, але не робили. Є бажання – знайдуться і гроші, і фахівці».
Вартість будівництва корпусу становить майже 9 мільйонів. Із них 1 мільйон 96 тисяч гривень – кошти Гощанської селищної ради, 1 мільйон 210 тисяч – обласний бюджет, решта – державний. За ці кошти вдалося не лише добудувати нове приміщення, а й утеплити фасад усієї будівлі дитсадка, оздобити його, установити огорожу та ліхтарі на вулиці.
«Раніше групи були переповнені, до 40 діток в кожній. Ми приймали всіх, адже дошкільна освіта обов’язкова. Для цього доставляли додаткові столики та розкладушки. Займалися із дітками у менш пристосованому приміщенні. Наразі ми маємо по списку 24 дитини. У новій групі 30 ліжечок, ще можемо доставляти», - розповідає вихователька дитсадка Вікторія Юріївна.
За словами селищного голови Миколи Панчука, добудова другого корпусу «Малятко» дасть можливість вагомо зменшити дефіцит місць та задовольнити потребу мешканців Гощі в здобутті дошкільної освіти. Ще два роки тому ніхто й подумати не міг про додаткове приміщення, а вже нині у планах – наступна черга.
Джерело: Прес служба РОДА
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