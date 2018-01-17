Рівненщина: місцеві громади отримали 2,9 млн. гривень від надходжень транспортного податку

Протягом 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 2,9 млн. грн транспортного податку, що на 1,3 млн. грн. перевищує минулорічні надходження. Зокрема, від юридичних осіб надійшло – 1,2 млн. грн.., від фізичних – 1,7 млн. гривень.

Головне управління ДФС у Рівненській області нагадує, що Податкова декларація з транспортного податку подається суб’єктами господарювання юридичними особами до 20 лютого 2018 року за новою формою. Форма, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. №595 - ідентифікатор форми J0303602.

Відповідно до Податкового кодексу України, транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується у строки, встановлені Податковим кодексом, а саме:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.

ГУ ДФС у Рівненській області.