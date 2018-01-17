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Рівненщина: місцеві громади отримали 2,9 млн. гривень від на ..
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Рівненщина: місцеві громади отримали 2,9 млн. гривень від надходжень транспортного податку
Переглядів Переглядів: 88  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:40
Протягом 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 2,9 млн. грн транспортного податку, що на 1,3 млн. грн. перевищує минулорічні надходження. Зокрема, від юридичних осіб надійшло – 1,2 млн. грн.., від фізичних – 1,7 млн. гривень.
Головне управління ДФС у Рівненській області нагадує, що Податкова декларація з транспортного податку подається суб’єктами господарювання юридичними особами до 20 лютого 2018 року за новою формою. Форма, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. №595 - ідентифікатор форми J0303602.
Відповідно до Податкового кодексу України, транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Транспортний податок сплачується у строки, встановлені Податковим кодексом, а саме:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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