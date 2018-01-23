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Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну 27 тисяч блоків контрабандних цигарок
Переглядів Переглядів: 72  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 17:38
Сьогодні вночі рівненські митники спільно з працівниками Управління СБ України в Рівненській області вилучили рекордну партію контрабандних цигарок.
Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну 27 тисяч блоків контрабандних цигарок

Громадянин Сербії заїхав вантажним автомобілем Volvo у напрямку «в’їзд на митну територію України» через м/п «Городище» Рівненської митниці ДФС.
Цікаво, що за товаро - супровідними документами чоловік перевозив товар «паливні гранули». Проте, під час проведення митного огляду було виявлено, що у вантажному відсіці автомобіля VOLVO у спосіб, що утруднює виявлення, а саме, шляхом надання одним товарам вигляду інших, серед вантажу «Гранули паливні» чоловік намагався перемістити на митну територію України 27 000 блоків контрабандних цигарок торгової марки «ASHIMA». Всі тютюнові вироби були без акцизних марок та написом «Для продажу в магазинах безмитної торгівлі» та відомості щодо виробника «MADE BY ARRANGEMENT WITH THE TRADE MARK OWNERS FOR HTS SWITZERLAND».
Таким чином, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Рівненська митниця ДФС.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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