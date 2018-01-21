Представниками малого бізнесу Рівненщини сплачено понад 437 млн. грн. єдиного податку

Суб'єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, у 2017 році сплатили до місцевих бюджетів Рівненської області 437,1 млн. грн. єдиного податку, що на 128,5 млн. грн. перевищує показник 2016 року.

Значну частину цього податку - 295,6 млн. грн. сплатили фізичні особи - підприємці. Юридичні особи – єдинники спрямували до казни – 69,9 млн. грн. Решта 71,2 млн. грн. - надійшло від сільгосптоваровиробників області.

Нагадаємо, ставка єдиного податку для фізичниx осіб-підприємців першої групи розраховується у відсотках до розміpу прожиткового мінімуму, встановленого нa 01 січня звітного року. Для другої групи - у відсотках до розміpу мінімальної заробітної плати.

Відтак, у 2018 році розмір єдиного податку для платників єдиного податку першої групи не перевищуватиме 176,20 грн. (1 762 грн. х 10%), для платників другої групи - 744,60 грн. (3 723 грн. х 20%).

Щодо третьої групи, то дана категорія платників єдиного податку, як і раніше, сплачує єдиний податок у відсотках від суми отриманого доходу (3% - у разі сплати податку на додану вартість, або 5% - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку).

Для платників четвертої групи – сільгоспвиробників розмір ставок єдиного податку визначається з одного гектара сільгоспземель та/або земель водного фонду, залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та розраховується у відсотках до бази оподаткування, визначеної згідно з п. 2921.2 Податкового кодексу України.

ГУ ДФС у Рівненській обасті.