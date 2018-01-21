Терміни виплати бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам у 2018 році

Відповідно до п. 16 прим. 1.1 ст. 16 прим. 1 Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі – товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені п. 16 прим. 1.3 ст. 16 прим. 1 Закону № 1877, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Порядок розрахунку розміру бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам визначений постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 83 «Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році».

Відповідно до п. 5 Порядку № 83 бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції та вимог п. 4 Порядку № 83 пропорційно частці сплаченої до бюджету суми ПДВ за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати ПДВ за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з ПДВ на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

ГУ ДФС у Рівненській області.