У Мізоцькому господарстві виявили африканську чуму свиней

В індивідуальному господарстві, що у Мізочі на Здолбунівщині, виявлено африканську чуму свиней.

Діагноз підтвердила експертиза, на яку відправили тушу тварини, що захворіла, а невдовзі здохла.

Нині у районі вже провели засідання протиепізоотичної комісії, де затвердили план локалізації захворювання. У приміщенні, де утримувалися хворі тварини, провели дезінфекцію. Також створені групи з ветеринарів та поліцейських, які обстежують двори у селищі з метою виявлення хворих свиней та їх знищення. Проведуть й схід села, де людям розкажуть про небезпеку АЧС.

Загалом у Мізочі нараховується 1600 дворів, в яких утримується 1150 голів свиней.