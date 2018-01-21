На виконання рішення Дубровицького районного суду Рівненської області, яким підтримано позицію проку ...
У Мізоцькому господарстві виявили африканську чуму свиней
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Вчора, 12:49
В індивідуальному господарстві, що у Мізочі на Здолбунівщині, виявлено африканську чуму свиней. Діагноз підтвердила експертиза, на яку відправили тушу тварини, що захворіла, а невдовзі здохла. Нині у районі вже провели засідання протиепізоотичної комісії, де затвердили план локалізації захворювання. У приміщенні, де утримувалися хворі тварини, провели дезінфекцію. Також створені групи з ветеринарів та поліцейських, які обстежують двори у селищі з метою виявлення хворих свиней та їх знищення. Проведуть й схід села, де людям розкажуть про небезпеку АЧС. Загалом у Мізочі нараховується 1600 дворів, в яких утримується 1150 голів свиней.