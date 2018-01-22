Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до місцевих бюджетів понад 335 мільйонів гривень плати за землю

За 2017 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 335,5 млн. грн. земельного податку, це на 20 млн. грн. більше, ніж у минулого року.

Від юридичних осіб надійшло майже 277 млн. грн., а від фізичних осіб – 58,9 млн. грн.

Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць регіону, та складає 11 відсотків від загальних надходжень.

Як зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев:- «Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль фіскальної служби Рівненщини з органами місцевого самоврядування в напрямі залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування».

Нагадаємо, відповідно до податкового законодавства власники землі та землекористувачі сплачують за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.



ГУ ДФС у Рівненській області.