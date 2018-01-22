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Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до м ..
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Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до місцевих бюджетів понад 335 мільйонів гривень плати за землю
Переглядів Переглядів: 29  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:41
За 2017 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 335,5 млн. грн. земельного податку, це на 20 млн. грн. більше, ніж у минулого року.
Від юридичних осіб надійшло майже 277 млн. грн., а від фізичних осіб – 58,9 млн. грн.
Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць регіону, та складає 11 відсотків від загальних надходжень.
Як зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев:- «Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль фіскальної служби Рівненщини з органами місцевого самоврядування в напрямі залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування».
Нагадаємо, відповідно до податкового законодавства власники землі та землекористувачі сплачують за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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