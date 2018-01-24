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Через ремонтні роботи змінено графік деяких залізничних маршрутів
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Вчора, 14:49
Білоруська залізниця за погодженням з Укрзалізницею ремонтуватиме залізничний міст на дільниці Сарни – Горинь. У зв’язку з цим, 29, 30 та 31 січня буде змінено графік деяких залізничних маршрутів. Приміський поїзд № 6390 Сарни – Горинь на час відправлення із станції Сарни о 08.40 год. буде курсувати в сполученні тільки до станції Удрицьк. Зворотно, поїзд № 6389 Горинь – Здолбунів буде відправлятись зі станції Удрицьк о 14.02 год. На дільниці Удрицьк – Горинь зазначені поїзди в ходу не будуть. Поїзди №№ 6217/6218 Барановичі – Удрицьк, Удрицьк – Барановичі будуть курсувати в сполученні Барановичі – Горинь. На дільниці Удрицьк – Горинь в ходу не буде. Пасажирський поїзд № 371/372 Могилів – Львів – Могилів з безпересадковим вагоном Барановичі - Львів в дату відправлення із Могильова 29.01.2018 та із Львова 30.01.2018 відміняється.