Для рівненського серцево-судинного Центру закуплять близько 1000 стентів

В управлінні охорони здоров’я Рівненської ОДА відбулося розкриття тендерних пропозицій на закупівлю близько 1000 кардіологічних стентів та інших виробів в рамках проекту Світового банку.

Свої пропозиції на поставку кардіологічних виробів надали дві українські компанії: ТОВ «Ілатанмед», що пропонує поставку медвиробів за 232,9 тисяч доларів США та компанія «Іридіум» із ціновою пропозицією у 252 тисячі доларів.

«На сьогоднішній день ми можемо сказати, що запропоновані ціни відповідають середнім ринковим показникам в Україні. Але згідно правил Світового банку ми маємо проаналізувати тендерні пропозиції на відповідність технічному завданню та оцінити кваліфікацію компаній. Лише після цього можна буде визначати переможця торгів та підписувати угоду. Разом з цим хотів би наголосити, що усі вироби закуплені в рамках проекту Світового банку будуть надаватися пацієнтам безкоштовно», - прокоментував керівник групи консультаційної підтримки субпроекту Сергій Рибачок.

В свою чергу, начальник обласного управління охорони здоров’я рівненської ОДА Юрій Осіпчук розповідає, що завдяки реалізації проекту нещодавно створений серцево-судинний центр області буде забезпечений усіма необхідними матеріалами для лікування найбільш поширених хвороб серця.

«Під час даного тендеру ми плануємо закупити близько тисячі стентів, набори діагностичних та провідникових катеторів, пристрої для тромбоаспірації та балони для ангіопластики. Усі ці матеріали використовуються фахівцями під час лікування найбільш поширених хвороб системи кровообігу. Зважаючи на кількість виробів, що планується закупити, серцево-судинний центр буде забезпечений матеріалами мінімум на рік роботи», - розповів Юрій Осіпчук.