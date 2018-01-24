 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області п ..
Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області, який неправомірн ...


Для рівненського серцево-судинного Центру закуплять близько ..
В управлінні охорони здоров’я Рівненської ОДА відбулося розкриття тендерних пропозицій на закупівлю ...


Через ремонтні роботи змінено графік деяких залізничних марш ..
Білоруська залізниця за погодженням з Укрзалізницею ремонтуватиме залізничний міст на дільниці Сарн ...


Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до м ..
За 2017 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 335,5 млн. грн. земельного податку, це на ...


Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який ..
За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області завершено досудове розслідування у кри ...


У Мізоцькому господарстві виявили африканську чуму свиней
В індивідуальному господарстві, що у Мізочі на Здолбунівщині, виявлено африканську чуму свиней.Діагн ...


Представниками малого бізнесу Рівненщини сплачено понад 437 ..
Суб'єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, у 2017 році сплатили д ...
 
Для рівненського серцево-судинного Центру закуплять близько 1000 стентів
Переглядів Переглядів: 71  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 14:50
В управлінні охорони здоров’я Рівненської ОДА відбулося розкриття тендерних пропозицій на закупівлю близько 1000 кардіологічних стентів та інших виробів в рамках проекту Світового банку.
Свої пропозиції на поставку кардіологічних виробів надали дві українські компанії: ТОВ «Ілатанмед», що пропонує поставку медвиробів за 232,9 тисяч доларів США та компанія «Іридіум» із ціновою пропозицією у 252 тисячі доларів.
«На сьогоднішній день ми можемо сказати, що запропоновані ціни відповідають середнім ринковим показникам в Україні. Але згідно правил Світового банку ми маємо проаналізувати тендерні пропозиції на відповідність технічному завданню та оцінити кваліфікацію компаній. Лише після цього можна буде визначати переможця торгів та підписувати угоду. Разом з цим хотів би наголосити, що усі вироби закуплені в рамках проекту Світового банку будуть надаватися пацієнтам безкоштовно», - прокоментував керівник групи консультаційної підтримки субпроекту Сергій Рибачок.
В свою чергу, начальник обласного управління охорони здоров’я рівненської ОДА Юрій Осіпчук розповідає, що завдяки реалізації проекту нещодавно створений серцево-судинний центр області буде забезпечений усіма необхідними матеріалами для лікування найбільш поширених хвороб серця.
«Під час даного тендеру ми плануємо закупити близько тисячі стентів, набори діагностичних та провідникових катеторів, пристрої для тромбоаспірації та балони для ангіопластики. Усі ці матеріали використовуються фахівцями під час лікування найбільш поширених хвороб системи кровообігу. Зважаючи на кількість виробів, що планується закупити, серцево-судинний центр буде забезпечений матеріалами мінімум на рік роботи», - розповів Юрій Осіпчук.
Джерело: Прес служба РОДА
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Серцево-судинний центр у Рывному отримав нове обладнання
  • У Рівному обговорили проблеми лікування та профілактики серцевих захворюван ...
  • На медицину Рівненщини Світовий Банк виділить 25 мільйонів доларів
  • На медицину Рівненщини Світовий Банк виділить 25 мільйонів доларів
  • Сільську медицину модернізуватимуть за гроші Світового банку

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, працівників, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору