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Колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області повідомили про підозру
Переглядів Переглядів: 70  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 14:53
Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області, який неправомірно відчужив 7,5 га сільськогосподарських земель
На підставі зібраних слідчим спільно із прокурором доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому начальнику одного із районних управлінь Держгеокадастру в Рівненській області у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
Установлено, що посадовець, діючи всупереч інтересам служби та мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення та зміни їх цільового призначення, видав у 2016 році завідомо неправдиві офіційні документи щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 7,5 га. В подальшому було змінено цільове призначення зазначених земель та здійснено їх відчуження фізичним особам.
Такими діями колишній керівник органу контролю завдав тяжких наслідків державним інтересам на загальну суму майже 250 тис гривень.
Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить Головне управління Національної поліції в Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Додатково: санкція статей КК передбачає найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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