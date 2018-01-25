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З початку року бізнесу Рівненщини повернуто з бюджету майже 588 мільйонів гривень ПДВ
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Сьогодні, 11:27
За 2017 рік платникам ПДВ Рівненщини відшкодовано 587,5 млн. грн. податку на додану вартість, у тому числі на рахунки платників податків 100 відсотків від загального відшкодування. Найбільший відсоток заявників до відшкодування сум ПДВ це підприємства, що виробляють та експортують власну продукцію – 456,5 млн. грн. або 79,2% від загальної суми заявленого відшкодування з бюджету. Також відшкодування ПДВ заявляють підприємства, які використовують працю осіб з вадами здоров’я – 8,6 млн. грн., 1,5 відсотка та експортери-перевізники – 84,2 млн. грн. або14,6 відсотка. У той же час фіскали упередили повернення безпідставно заявленого до відшкодування ПДВ в сумі 16,8 млн. грн. ГУ ДФС у Рівненській області.