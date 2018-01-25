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Почти как орден: особенности литых значков с горячей эмалью
Переглядів Переглядів: 52  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 18:28

Все мы знаем, как красиво, солидно и внушительно выглядят рыцарские ордена, вручаемые в качестве престижной награды. Эти изделия становятся предметом гордости на долгие годы для их обладателей. Однако мало кто задумывается, что подобные значки можно изготовить под заказ, и вы сами можете снабдить ваше предприятие просто умопомрачительными знаками отличия, по эстетике не уступающим рыцарским орденам. Рассмотрим подробнее, как этого добиться.

Создаем собственный орден: пошаговая инструкция

Чтобы рассказать, как создать подобное произведение искусства, мы обратились к экспертам специализирующейся на изготовлении значков компании Логас и вот что они нам рассказали.

  • В первую очередь – работа художника. Образ оригинального и современного значка начинается с эскиза, потом детализируется. В несколько этапов подбираются формы, цвета, продумывается конструкция.
  • Далее – компьютерное моделирование. Литье – это технология, которая применяется для производства металлических изделий сложных очертаний с высоко детализированным рельефом ( http://logas.com.ua/catproduct/lityo/). Для литья нужно разработать форму, с помощью которой и будет изготавливаться значок.
  • Следующий этап – изготовление формы. С помощью компьютеризированного оборудования модель становится реальным объектом. Ее геометрия с идеальной точностью переносится в материал.
  • Далее проводится проверка. Для этого изготавливаются тестовые партии, поначалу применяется не металл, а более мягкий материал (парафин). Судя по этим тестовым изделиям делаются выводы касательно адекватности шаблона.
  • Наконец, шаблон запускается в работу. Методом литья под давление сплав под названием ЦАМ заливается в форму и остывает, приобретая необходимую форму. Преимуществом этого сплава является крайне высокая подвижность и пластичность расплава.
  • Финишный этап – отделка поверхности. Чаще всего выполняется серебрение или позолота значка, после чего наносится эмаль. Если нужно добиться действительно премиального качества, используется технология покрытия горячей эмалью. Образуется невероятно прочная, долговечная и красивая поверхность. Примеры значков можно посмотреть здесь.

А как же драгоценные камни и прочие украшения?

В орденах для улучшения их визуальных свойств также применяется декорирование драгоценными камнями и прочие методы. В современных условиях подобные значки изготавливаются ювелирами, индивидуально украшается каждое отдельно взятое изделие. Потому такие значки сегодня применяются не столь часто. Намного более распространенными являются покрытые эмалью литые аксессуары без драгоценных украшений.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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