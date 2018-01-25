Підприємства Рівненщини перерахували маже 20 мільйонів гривень екологічного податку

У Рівненській області за 2017 рік понад 3 тис. платників екологічного податку перерахували

до зведеного бюджету 20,8 млн. гривень. При цьому 80%, або 16,6 млн грн залишилося в

обласному бюджеті, ще 20%, або понад 4,2 млн. грн.. поповнили бюджети сіл, селищ, міст та

об’єднаних територіальних громад Рівненщини.

Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля до спеціальних фондів місцевих бюджетів

спрямовується 80% від загальних надходжень еко-податку.

Головне управління ДФС у Рівненській області повідомляє, що Законом України від 07 грудня

2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018

році» внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких з 1 січня 2018 року

збільшено на 11,2 відсотка ставки екологічного податку, які визначені статтями 243-248

Кодексу.

Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного податку, які виникають в

поточному році, застосовуються нові (збільшені) ставки оподаткування.

Кодексом визначено, що базовим податковим (звітним) періодом з Податку є календарний

квартал (пункт 250.1 статті 250 Кодексу).

Форма податкової декларації з Податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від

17.08.2015 № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497,

із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 495.

Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники Податку складають податкові

декларації за встановленою формою, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за

останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та

сплачують Податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного

строку подання податкової декларації.

ГУ ДФС у Рівненській області