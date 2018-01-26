 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Судитимуть 4 учасників організованої злочинної групи, які за ..
Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб – ...


Підприємства Рівненщини перерахували маже 20 мільйонів гриве ..
У Рівненській області за 2017 рік понад 3 тис. платників екологічного податку перерахувалидо зведено ...


З початку року бізнесу Рівненщини повернуто з бюджету майже ..
За 2017 рік платникам ПДВ Рівненщини відшкодовано 587,5 млн. грн. податку на додану вартість, у том ...


Колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області п ..
Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області, який неправомірн ...


Для рівненського серцево-судинного Центру закуплять близько ..
В управлінні охорони здоров’я Рівненської ОДА відбулося розкриття тендерних пропозицій на закупівлю ...


Через ремонтні роботи змінено графік деяких залізничних марш ..
Білоруська залізниця за погодженням з Укрзалізницею ремонтуватиме залізничний міст на дільниці Сарн ...


Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до м ..
За 2017 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 335,5 млн. грн. земельного податку, це на ...
 
Судитимуть 4 учасників організованої злочинної групи, які займались у Рівному забороненою гральною діяльністю
Переглядів Переглядів: 70  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 17:33
Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб – жителів Рівненської та Житомирської областей, які у складі злочинної групи організували та забезпечували протиправну діяльність мережі гральних закладів (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203–2 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.
На підставі зібраних доказів встановлено, що організаторка незаконного бізнесу – 38-річна жителька Житомирської області, діючи у змові з трьома іншими учасниками групи, облаштувала у місті Рівне мережу гральних залів, у яких відвідувачам надавалися послуги доступу до азартних ігор з використанням комп’ютерної техніки.
Згідно злочинного плану та розподілу ролей спільники забезпечували безперебійну цілодобову діяльність гральних закладів, маскували заборонену діяльність під пункти розповсюдження державних лотерей, забезпечували постачання комп’ютерної техніки. Частину коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності, організаторка розподіляла серед учасників групи, решту спрямовувала на подальший незаконний промисел.
Протиправний бізнес викрито та припинено правоохоронцями у серпні 2017 року. За результатами санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів вилучено 347 одиниць комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням та гроші, одержані від внесення гравцями ставок.
До учасників організованої злочинної групи судом застосовано запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 134 тис грн кожному.
Відповідальність, яка передбачена за вчинення вказаного злочину, - штраф від 170 тис до 680 тис гривень.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який одержав 1,4 ти ...
  • У Рівному судитимуть 2 поліцейських, які одержали 1 тис дол США неправомірн ...
  • У Рівному припинено діяльність 9 гральних закладів: вилучено 175 системних ...
  • У Сарнах ліквідовано діяльність 2 гральних закладів
  • Припинили діяльності гральних закладів у Рівненській та сусідніх областях У ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, хабара, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору