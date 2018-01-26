Судитимуть 4 учасників організованої злочинної групи, які займались у Рівному забороненою гральною діяльністю

Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб – жителів Рівненської та Житомирської областей, які у складі злочинної групи організували та забезпечували протиправну діяльність мережі гральних закладів (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203–2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.

На підставі зібраних доказів встановлено, що організаторка незаконного бізнесу – 38-річна жителька Житомирської області, діючи у змові з трьома іншими учасниками групи, облаштувала у місті Рівне мережу гральних залів, у яких відвідувачам надавалися послуги доступу до азартних ігор з використанням комп’ютерної техніки.

Згідно злочинного плану та розподілу ролей спільники забезпечували безперебійну цілодобову діяльність гральних закладів, маскували заборонену діяльність під пункти розповсюдження державних лотерей, забезпечували постачання комп’ютерної техніки. Частину коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності, організаторка розподіляла серед учасників групи, решту спрямовувала на подальший незаконний промисел.

Протиправний бізнес викрито та припинено правоохоронцями у серпні 2017 року. За результатами санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів вилучено 347 одиниць комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням та гроші, одержані від внесення гравцями ставок.

До учасників організованої злочинної групи судом застосовано запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 134 тис грн кожному.

Відповідальність, яка передбачена за вчинення вказаного злочину, - штраф від 170 тис до 680 тис гривень.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.

