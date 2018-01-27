«Кіборга» з ОДА відзначив командувач ОК «Захід»

Начальник управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОДА Федір Мисюра отримав від військових почесну нагороду.



Рівненського «кіборга» відзначив нагрудним знаком «Збережемо честь – здобудемо славу» командувач військ ОК «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк - за видатні заслуги перед Збройними Силами України.

Відзнаку вручив голова ОДА Олексій Муляренко під час колегії.

Нагадаємо, Федір Мисюра брав участь в антитерористичній операції та стояв на захисті Донецького аеропорту. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення. У 2015 році після тривалого лікування був призначений керівником обласного управління інфраструктури та промисловості.

Має нагороди «За мужність» ІІІ ступеня, «За оборону Донецького аеропорту», «За участь в бою», «За бойове поранення», церковну медаль «За любов та жертовність до України», а також численні відзнаки від громадських організацій.

