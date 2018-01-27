Прокуратура області завершила досудове розслідування стосовно поліцейського

Прокуратурою Рівненської області забезпечено об’єктивне досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою працівника правоохоронного органу у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина (ознаки ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідчими прокуратури та процесуальним прокурором здобуто беззаперечні докази того, що у вересні 2017 року поблизу м.Дубровиця інспектор районного відділення поліції (перебував поза службою), керуючи автомобілем «Volkswagen touareg», порушив Правила дорожнього руху, наїхав і смертельно травмував 52-річну жінку-велосипедиста.

Обвинувальний акт стосовно правоохоронця скеровано до суду для розгляду по суті.

Нині цей працівник звільнений з органів поліції.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.