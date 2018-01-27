Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області, який неправомірн ...
Затриманому СБУ на хабарі начальнику райвідділу Держгеокадастру оголошено про підозру
Переглядів: 21 Обговорень: (0)
Сьогодні, 09:10
На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав дві тисячі сто євро від місцевого мешканця за сприяння у передачі в оренду півгектара земельної ділянки водного фонду для комерційної експлуатації. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із відстороненням від займаної посади. Триває досудове розслідування.