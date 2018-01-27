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Затриманому СБУ на хабарі начальнику райвідділу Держгеокадастру оголошено про підозру
Переглядів Переглядів: 21  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 09:10
На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав дві тисячі сто євро від місцевого мешканця за сприяння у передачі в оренду півгектара земельної ділянки водного фонду для комерційної експлуатації.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із відстороненням від займаної посади.
Триває досудове розслідування.

Прес-центр СБ України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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