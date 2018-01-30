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Дванадцятирічна дівчинка врятувала життя четвертокласниці, що провалилась під кригу
Переглядів Переглядів: 63  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 16:14
Про героїчниу порятунок 12-річною дівчинкою четвертокласниці, що провалилась під кригу в селі Дроздинь Рокитнівського району рятувальникам стало відомо зовсім нещодавно від директора школи де навчається учениця-героїня.
14 січня, коли весь православний люд щедрував, прославляючи новорожденного Христа. Дівчатка – подружки Крестіна, учениця 7-Б класу, Лілія та Оксана, учні 4-Б класу, вирішили піти поковзатися на ставок за село біля насосної станції.
Вода в той день взялася суцільною кригою, але біля труб виднілася чорна незамерзла пляма. Ліля вирішила підійти ближче до цього місця, хоча Крестіна, яка старша за віком, застерігала дівчинку, що лід може не витримати і тріснути.
Підбігши до злощасного місця, Ліля почула, що лід тріснув. Вона зупинилася і хотіла повернутися назад, та було вже пізно. Холодна, колюча крига почала втягувати тіло дівчинки у водяну безодню.
Все це на відстані бачила Крестіна. Дівчинка не розгубилася. Вона вмить перекручувала в своїй пам’яті всі бесіди, почуті на заняттях в школі про правила поведінки на льоду, на воді… Учениця знала, що не потрібно робити, і як надати допомогу потопаючому.
Під рукою нічого не було: ні дошки, ні мотузки… Не роблячи різких рухів, Крестіна обережно підійшла до ополонки, лягла на лід і, повзучи, подала Лілі, яка вже була по груди у воді, руку. Лід почав тріщати, але дівчинка не злякалася, вона знала, що коли вона відпустить руку, то Ліля вже потоне. Так, перемагаючи страх, учениця врятувала життя Лілі.
Замерзлу і вже закрижанілу Лілю, Крестіна завела до найближчої хати, у якій жила її бабуся. Лише після того, коли дівчинку зігріли, напоїли чаєм, та заспокоїли, про те, що сталося, повідомили батьків.

Головне управління ДСНС України у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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