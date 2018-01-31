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Рівненські роботодавці направили майже 300 мільйонів гривень на соціальне забезпечення
Переглядів Переглядів: 28  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:37
284,5 мільйонів гривень – така сума ЄСВ надійшла до соціальних фондів від роботодавців Рівненщини.
Як повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук, надходження перевищили показники минулого року – на 70,6 мільйонів.
Завдяки зростанню рівня зарплат, залученню до оподаткування тіньових доходів і легалізації робочих місць бюджет отримує додаткові суми єдиного соціального внеску.
Податківці нагадують, своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам право на соціальний захист на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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