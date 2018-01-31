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На Рівненщині податківці припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих ЛГВ
Переглядів Переглядів: 28  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:38
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведення операції «Акциз-2018» та досудового розслідування кримінального провадження за та ч.1 ст. 204 КК України встановлено, що в одному з гаражних кооперативів м. Рівне громадянин «Д» організував підпільне виготовлення фальсифікованих напоїв з недоброякісної сировини та реалізовував дану продукцію населенню м. Рівне та Рівненської області.
За результатами проведених заходів у гаражі виявлено 225 літрів спирту та 2602 літри вже готової продукції, розлитої в п’ятилітрові ПЕТ-пляшки, засоби для виробництва фальсифікованих напоїв.
Наразі спирт, спиртосуміш та засоби для виробництва орієнтовною вартістю 571,0 тис. грн. вилучено.
Слідчі дії тривають.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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