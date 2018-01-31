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Своєчасна виплата заробітної плати - на контролі податківців
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Своєчасна виплата заробітної плати - на контролі податківців
Переглядів Переглядів: 59  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 20:14
Територіальними органами ДФС у області проводиться ретельний контроль фінансово-господарської діяльності підприємств та підприємців з питань дотримання податкового законодавства при виплаті доходів громадянам.
Так, протягом січня 2018 року встановлено 11 випадків порушень підприємствами та фізичним особами-підприємцями виплати, заробітної плати (або інших доходів) громадянам з порушенням діючого податкового законодавства. За результатами проведених перевірок додатково донараховано до бюджету 917,3 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 88,5 тис. грн. єдиного соціального внеску.
Слід зауважити, що не оформлена праця та «конвертні» розрахунки завдають удару не тільки по надходженнях до бюджету, але й несуть загрозу соціальним наслідкам громадян.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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