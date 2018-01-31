Что подарить жене, подруге, маме и дочке на 8 марта?

8 марта – праздник весны, красоты и женственности. В преддверии главного женского дня мужчины всерьез задумываются о подарках для представительниц прекрасной половины человечества. Что подарить жене, подруге, маме и дочки на 8 марта? Какие подарки выбрать, если бюджет ограничен, а хочется подобрать нечто особенное? Специалисты сайта Tomyam.com.ua подобрали несколько топовых продуктов, которые непременно понравятся каждой девушке или женщине.

1. Voodoo Amezon Booster White Snake Venom Face Mask

Уникальная новинка из Таиланда со змеиным ядом. Буквально два года назад данная разработка буквально взорвала рынок косметических продуктов, найти вы можете по ссылке здесь, поскольку покорила женщин эффективностью и действенностью.

Всего один продукт сочетает в себе свойства трех средств, а именно:

• Питательный крем.

• Антивозрастная сыворотка.

• Ночная маска.

Voodoo Amezon Booster комплексно действует на кожу лица, эффективно борется с несовершенствами: темными пятнами, морщинами, расширенными порами, пигментацией, веснушками, акне. Уже после одного нанесения кожа заметно осветляется, свежеет, выглядит здоровой и ухоженной. Voodoo Amezon Booster – ваш личный косметолог! Действенность продукта обеспечивают экзотические ингредиенты:

• SYN-AKE или сыворотка змеиного яда, которую в народе зовут «естественный ботокс».

• Гималайская розовая соль.

• Тибетский снежный Лотос.

Voodoo Amezon Booster – идеальный подарок на 8 марта! Побалуйте маму, жену, сестру или бабушку уникальным косметическим продуктом, позволяющим сохранить молодость и красоту кожи!

2. Nature Repablic SIN-AKE Super Serum

Этот продукт способен заменить походы к косметологу и «уколы красоты», так как действует максимально эффективно, оказывая комплексное действие. Сыворотка с коллагеном и пептидом Syn-Ake эффективно устраняет морщины и борется со всеми признаками возрастного увядания кожи. Отличный презент на 8 марта. Регулярное применение сыворотки способствует подтяжке овала лица, разглаживанию морщин, улучшению эластичности кожного покрова.

3. Pannamas Eye Gel

Бережная забота о нежной коже вокруг глаз. Гель убирает темные круги и мешки под глазами, разглаживает «гусиные лапки», подчеркивает контур глаз, возвращая коже эластичность. Абсолютно натуральный состав, высокая эффективность и доступная цена. В составе присутствуют витамины и коэнзимы. Сыворотка гипоаллергенная и подходит даже женщинам со сверхчувствительной кожей.

4. Мазь Cobratoxan с ядом кобры





Кобратоксан отлично подойдет на подарок для женщин зрелого возраста или юных девушек. Универсальный продукт, использующийся для лечения:

• Радикулита.

• Воспаления суставов.

• Травм суставов, мышц, сухожилий.

• Артрита,

• Разрывов связок.

• Болей в спине.

• Вывихов.

• Повреждений мениска и т.д.

Мазь быстро устраняет болевые ощущения, способствует быстрому заживлению разрывов и других повреждений. Одинаково эффективна для лечения проблем возрастного характера или спортивных травм у более молодых девушек.

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