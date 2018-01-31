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У школах Дубно призупинили навчання
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Сьогодні, 10:18
Починаючи з 8 лютого, школярі міста Дубно не навчатимуться. Таке рішення у зв’язку із збільшенням кількості захворювань серед учнів прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Призупинити навчання вирішили до стабілізації епідемічної ситуації. Це стосується шкіл Дубно, а також позашкільних закладів. Також комісія вирішила обмежити приймання дітей у дошкільні навчальні заклади. Таким чином, карантинні заходи вже діють в обласному центрі, Рівненському районі, в окремих навчальних закладах Острозького та Дубровицького районів. Призупинили навчання і в Деражненській ОТГ.