У школах Дубно призупинили навчання

Починаючи з 8 лютого, школярі міста Дубно не навчатимуться.

Таке рішення у зв’язку із збільшенням кількості захворювань серед учнів прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Призупинити навчання вирішили до стабілізації епідемічної ситуації.

Це стосується шкіл Дубно, а також позашкільних закладів. Також комісія вирішила обмежити приймання дітей у дошкільні навчальні заклади.

Таким чином, карантинні заходи вже діють в обласному центрі, Рівненському районі, в окремих навчальних закладах Острозького та Дубровицького районів. Призупинили навчання і в Деражненській ОТГ.