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У школах Дубно призупинили навчання
Починаючи з 8 лютого, школярі міста Дубно не навчатимуться.


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У школах Дубно призупинили навчання
Переглядів Переглядів: 36  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:18
Починаючи з 8 лютого, школярі міста Дубно не навчатимуться.
Таке рішення у зв’язку із збільшенням кількості захворювань серед учнів прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Призупинити навчання вирішили до стабілізації епідемічної ситуації.
Це стосується шкіл Дубно, а також позашкільних закладів. Також комісія вирішила обмежити приймання дітей у дошкільні навчальні заклади.
Таким чином, карантинні заходи вже діють в обласному центрі, Рівненському районі, в окремих навчальних закладах Острозького та Дубровицького районів. Призупинили навчання і в Деражненській ОТГ.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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