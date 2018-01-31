Майже 20 мільйонів гривень – такий внесок Рівненщини на підтримку захисників Вітчизни

Внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі - це як мінімум сплата військового збору. Так, за січень поточного року мешканці Рівненщини сплатили 19,8 млн. грн. військового збору. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 3,6 млн. грн., або 22 відсотки.

Відзначимо, військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

ГУ ДФС у Рівненській області звертається до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату і таким чином занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників.

Сплата військового збору – це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі.

ГУ ДФС у Рівненській області.