На Рівненщині відкрили меморіал на місці першого бою УПА

У селищі Володимирець відкрили меморіал на місці першого бою УПА проти фашистських загарбників



Битва відбулась рівно 75 років тому.



Вшанувати цю звитяжну сторінку історії зібралась місцева громада, науковці Українського інституту національного пам'яті, гості з сусідніх районів та областей. Потому відбувся брифінг «УПА – крізь призму часу», на якому обговорювали події першого бою УПА, а також ділились баченнями та оцінками. Завершився захід фестивалем-оглядом повстанської пісні «Повстанський гомін», а також традиційним частуванням польової кухні.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 лютого 1943 року у Володимирці відбувся перший наступальний бій відділу УПА під командуванням Григорія Перегійняка – «Коробки». Сотня атакувала містечко і визволила його жителів від окупантів. Цим боєм УПА відкрила антинацистський фронт.

Часопис «Вісті з фронту УПА» (ч. 1, 1943 рік) повідомляв: «7 лютого цього року відбувся наступ першої сотні УПА на м. Володимирець... Найкраще відзначився особистим прикладом одчайдушности командир сотні – «Довбешка-Коробка». Здобуто 20 крісів, 65 копців, амуніції й ін. Зі сторони ворога впало 7 людей, включно з командиром жандармерії. З нашої - 1 вбитий, 2 поранених».