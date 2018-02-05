Голів ОТГ вчитимуть писати проекти

На Рівненщини проведуть навчальний семінар «Написання проектів» - в рамках проведення Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад – 2018.

Навчання проводитимуть в містах Рівне та Сарни.

До участі в семінарах запрошуються: представники сільських, селищних, міських, районних рад Рівненської області, які планують подавати проекти на обласний конкурс.

Основна увага буде приділятися особливостям заповнення аплікаційної форми проекту. Також будуть висвітлені наступні питання:

1. Інформація про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад;

2. Особливості вибору успішної концепції проекту;

3. Процедура оцінювання проектів.

Дата проведення у Рівному: 15 лютого (РОДА, каб.201). Початок - об 11.00.

У Сарнах - 23 лютого, об11 годині (міська рада, вул. Широка, 31) .