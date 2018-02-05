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Голів ОТГ вчитимуть писати проекти
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Сьогодні, 10:50
На Рівненщини проведуть навчальний семінар «Написання проектів» - в рамках проведення Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад – 2018. Навчання проводитимуть в містах Рівне та Сарни. До участі в семінарах запрошуються: представники сільських, селищних, міських, районних рад Рівненської області, які планують подавати проекти на обласний конкурс. Основна увага буде приділятися особливостям заповнення аплікаційної форми проекту. Також будуть висвітлені наступні питання: 1. Інформація про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад; 2. Особливості вибору успішної концепції проекту; 3. Процедура оцінювання проектів. Дата проведення у Рівному: 15 лютого (РОДА, каб.201). Початок - об 11.00. У Сарнах - 23 лютого, об11 годині (міська рада, вул. Широка, 31) .